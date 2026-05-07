День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
07 мая 2026 в 14:27

Фармацевты из Сочи продавали «запрещенку» и попались полицейским

МВД пресекло незаконную торговлю рецептурными медикаментами в Сочи

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

В Сочи силовики пресекли деятельность фармацевтов из организованной преступной группы, продававшей сильнодействующие лекарства без рецепта, сообщила 7 мая в Telegram-канале официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. Всего задержано восемь участников группы, которых подозревают в незаконном обороте медикаментов.

Более 32,7 тыс. блистеров и 500 флаконов лекарственных препаратов изъяли из незаконного оборота в городе Сочи, — говорится в сообщении.

Согласно предварительной информации, преступники учредили на территории города коммерческую фирму. Через это юрлицо и подконтрольные аптеки они наладили продажу медикаментов с веществами, запрещенными к свободному обороту, без рецептов.

Ранее в Санкт-Петербурге полицейские ликвидировали интернет-магазин по сбыту синтетических наркотиков. В арендованной квартире на улице Маршала Захарова задержали 37-летнего распространителя, у которого изъяли весы, упаковку и пять готовых закладок. Также в ходе обыска обнаружили два пакета и две керамические емкости с запрещенными веществами.

Регионы
Сочи
фармацевтика
медикаменты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Саудовская Аравия и Кувейт сняли ограничения на свои базы для США
Врач рассказала, почему не всегда получается найти точную причину болезни
Вывели из строя транспортные объекты ВСУ: успехи ВС РФ к утру 8 мая
На Западе оценили вероятность атаки Киева на Москву
Названы рабочие средства для уменьшения отеков и улучшения овала лица
Россия заявила о готовности защищать свободу судоходства в Арктике
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 8 мая
Адвокат раскрыл, что грозит за публикацию фото нацистов в «Бессмертном полку»
Адвокат предупредила о рисках при покупке унаследованного жилья
В Германии раскрыли планы по войне с Россией
Мощный пожар охватил склад мебельного производства в Ленобласти
Стало известно количество рабочих дней летом 2026 года
Названо животное, которое является главным переносчиком хантавируса
В России отметили быстрый рост зарплат новых сотрудников
Названы любимые книги россиян о Великой Отечественной войне
Мошенники начали обманывать российских дачников
Президент Абхазии прибыл в Москву на День Победы
Стало известно об отражении атаки беспилотников ВСУ в Севастополе
Суд в США признал пошлину Трампа незаконной
В России заявили о тревожных изменениях в позиции Германии
Дальше
Самое популярное
Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов
Россия

Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов

Из иммиграционной тюрьмы Таиланда освободили 67-летнюю россиянку
Азия

Из иммиграционной тюрьмы Таиланда освободили 67-летнюю россиянку

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
Общество

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.