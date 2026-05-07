Фармацевты из Сочи продавали «запрещенку» и попались полицейским МВД пресекло незаконную торговлю рецептурными медикаментами в Сочи

В Сочи силовики пресекли деятельность фармацевтов из организованной преступной группы, продававшей сильнодействующие лекарства без рецепта, сообщила 7 мая в Telegram-канале официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. Всего задержано восемь участников группы, которых подозревают в незаконном обороте медикаментов.

Более 32,7 тыс. блистеров и 500 флаконов лекарственных препаратов изъяли из незаконного оборота в городе Сочи, — говорится в сообщении.

Согласно предварительной информации, преступники учредили на территории города коммерческую фирму. Через это юрлицо и подконтрольные аптеки они наладили продажу медикаментов с веществами, запрещенными к свободному обороту, без рецептов.

