Глава «Биннофарм Групп» рассказал об изменениях на рынке фармацевтики

Гендиректор «Биннофарм Групп» Рустем Муратов выступил 19 февраля на отраслевом форуме «ФАРМЛИГА — встреча лидеров», который прошел в Москве. В ходе сессии «Мнения первых» он рассказал о трансформации российского фармацевтического рынка в глобальном контексте. Спикер отметил, что российские технологии и качество производства сегодня востребованы на рынках Юго-Восточной Азии. По его словам, именно там «Биннофарм Групп» планирует усиливать свое присутствие.

Модель экстенсивного роста, ориентированная исключительно на наращивание объемов производства, постепенно исчерпывает свой потенциал. Нам предстоит искать новые подходы — более сложные продукты, новые рынки, нестандартные решения, — подчеркнул Муратов.

Как он отметил, развитию бизнеса способствуют усложнение продуктовой линейки, внедрение инноваций и создание сильных брендов. Именно эти направления «Биннофарм Групп» сейчас развивает в партнерстве с ведущими научными институтами страны.

Так в 2025 году компания заключила стратегическое сотрудничество с новосибирским НИИКЭЛ по созданию оригинального препарата для гастроэнтерологии. Кроме того, в партнерстве с СПХФУ «Биннофарм Групп» приступила к разработке инновационного средства для лечения неалкогольной жировой болезни печени.

Фото: «Форум ФармЛига»

Форум «ФАРМЛИГА — встреча лидеров» и Национальный фармацевтический рейтинг провели в Hyatt Regency Moscow Petrovsky Park. Мероприятие объединило владельцев и руководителей фармкомпаний, дистрибьюторов и представителей аптечных сетей.