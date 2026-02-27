«Биннофарм Групп» увеличил продажи на 30% в эстетическом направлении

Один из российских эстетических брендов под управлением «Биннофарм Групп» по итогам 2025 года увеличил продажи на 30%, таким образом укрепив позиции крупнейшего игрока сегмента инъекционных коллагеновых препаратов.

Согласно аудиту розничного рынка RNC Pharma, совокупный объем потребления продукции бренда в денежном эквиваленте достиг 1,86 млрд рублей. А в натуральном выражении рост составил 28% — до 195 тыс. упаковок.

Данные проведенной профессионалами аналитики подтверждают и результаты ежегодного национального исследования компании «Право на здоровье». По итогам 2025 года доля бренда в денежном выражении в категории инъекционных коллагеновых продуктов составила 51%, что позволило ему сохранить статус лидера. Препараты бренда занимают первые позиции по уровню спонтанного и подсказанного знания среди косметологов.

Укрепление позиций компании во многом также обусловлено ростом запроса профессионального сообщества на доказанный результат и уверенный профиль безопасности. Высочайшая степень концентрации коллагена до 15% и контроль качества на всех этапах производства дают медикам уверенность в препарате компании «Биннофарм Групп» и дальнейшее желание работать с ним.

Также доказано, что пример всего лишь одной линейки бренда стал одним из доказанных факторов роста. А доля применяющих препарат линейки специалистов от числа осведомленных о нем выросла с 33% до 61%. Аналитики связывают такую динамику с выходом новых дозировок во втором полугодии 2025 года. Формат 0,05 г используется для работы с периорбитальной зоной — его применяют 66% врачей.

«Биннофарм Групп» продолжит развитие успешного кейса продуктовой линейки, опираясь на данные научных исследований и запросы профессионального сообщества. Уникальный российский биоматериал на основе природного коллагена уже представлен в пяти странах, и компания намерена активно наращивать экспортный потенциал, выводя продукт на новые зарубежные рынки.

Ранее гендиректор «Биннофарм Групп» Рустем Муратов выступил на отраслевом форуме «ФАРМЛИГА — встреча лидеров», который прошел в Москве. В ходе сессии «Мнения первых» он рассказал о трансформации российского фармацевтического рынка в глобальном контексте.