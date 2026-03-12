Олимпиада и Паралимпиада — 2026
12 марта 2026 в 13:43

ИИ-эксперт рассказал, в каких сферах используют нейросети

ИИ-эксперт Клименко: нейросети используются в науке и промышленности

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Нейросети используются в науке и промышленности, рассказал «Радио 1» председатель совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко. Он отметил, что ИИ увеличивает продуктивность компаний и производств.

Причем главные перемены происходят не в медиа, а в науке и промышленности. Химики на заводе пластмасс раньше делали три–четыре исследования в месяц, а теперь — до 40. ИИ работает за них, — рассказал Клименко.

Эксперт также подчеркнул, что нейросети продолжат внедрять и в другие сферы. По его мнению, следующими направлениями станут строительство, медицина и еще ряд отраслей.

Ранее сообщалось, что в Московской области в школах внедрили ИИ-помощника для учителей — нейросеть позволит ускорить проверку тетрадей в шесть раз. В сентябре 2026 года его хотят распространить на все образовательные учреждения Подмосковья.

