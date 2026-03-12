Медведев назвал причину высокого интереса администрации США к развитию ИИ

Администрация США старается развивать технологии ИИ ради сохранения долгосрочного американского лидерства на мировой арене, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в авторской колонке для журнала «Эксперт». По его словам, Вашингтон планирует добиться целей MAGA таким же путем.

Применение масштабных технологических новаций, как считают в Белом доме, приведет к прорыву во всех областях человеческой деятельности, качественно повысит конкурентоспособность американской экономики, обеспечит ее технологический отрыв от других стран, — отметил политик.

Ранее американские аналитики сообщали, что трагический удар по школе для девочек в иранском городе Минаб мог стать результатом просчета разведки или сбоя в алгоритмах искусственного интеллекта. По их словам, целью была расположенная неподалеку военная база.

Также стало известно, что в Российском союзе промышленников и предпринимателей предложили разработать юридические нормы для использования искусственного интеллекта в медиа. Применение ИИ в СМИ, кино и музыке обсудили 10 марта на заседании комиссии РСПП по медиаиндустрии.