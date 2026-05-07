Ушаков резко высказался о «двух стульях» Армении в отношениях с Россией

07 мая 2026 в 16:19

Ушаков: Армения пытается сидеть на двух стульях в ущерб отношениям с Россией

Юрий Ушаков Фото: Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press
Власти Армении пытаются усидеть на двух стульях, что вредит развитию двусторонних отношений с РФ, выгодных обеим странам, заявил журналистам помощник президента России Юрий Ушаков. По словам российского представителя, связи с Москвой для Еревана даже более выгодны, чем для самой России, передает РИА Новости.

К сожалению, в Ереване пытаются по-прежнему придерживаться политики, как я сказал бы, сидения на двух стульях. Насколько долго можно в такой позе, так сказать, пребывать, я не знаю. Но все это идет, конечно, во вред развитию наших двусторонних отношений, которые столь выгодны для России и для Армении, — сказал он.

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков выразил мнение, что сближение Армении с Европой не принесет выгоды армянскому народу. По словам политика, страна многое потеряет при разрыве связей с Россией, однако нынешнее правительство премьера Никола Пашиняна вряд ли способно довести дело до прямого конфликта с РФ.

Ранее Пашинян заявил, что Ереван не выступает союзником Москвы в украинском кризисе. Так он прокомментировал приезд президента Украины Владимира Зеленского в столицу Армении, отметив, что уже высказывал аналогичную позицию несколько лет назад.

