07 мая 2026 в 16:01

Масалитин дал прогноз на кубковый матч «Краснодар» — «Динамо»

Ярослав Гладышев («Динамо» М) и Никита Кривцов («Краснодар») в финальном матче Пути РПЛ Кубка России по футболу в Москве 8 апреля 2026 года Ярослав Гладышев («Динамо» М) и Никита Кривцов («Краснодар») в финальном матче Пути РПЛ Кубка России по футболу в Москве 8 апреля 2026 года Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости
«Краснодар» будет фаворитом ответного матча финала Пути РПЛ Кубка России с «Динамо», заявил NEWS.ru экс-нападающий ЦСКА Валерий Масалитин. Он отметил, что в кубковом формате соперник может наказать за недооценку.

Дома предпочтительнее «Краснодар». Да, динамовцы в первой игре были лучше, но впереди вторая. Не говорю, что у «Динамо» шансов нет вообще, просто дома их больше у «Краснодара». Посмотрим, как они реализуют свои моменты. Чем раньше хорош был Кубок, когда из одной игры? Ты недооценил соперника — соперник тебя наказал прямо здесь и сейчас, — сказал Масалитин.

Встреча состоится 7 мая в 20:30 на стадионе «Ozon Арена». Первый матч команды завершили без голов. В суперфинале победителя пары ждет «Спартак», обыгравший в Пути регионов ЦСКА со счетом 1:0.

Ранее Масалитин заявил, что кубковый матч «Спартака» и ЦСКА закончился так, как и ожидалось. Он отметил, что новому тренеру армейцев Дмитрию Игдисамову необходимо было завоевывать авторитет. Масалитин отметил, что во второй половине ЦСКА заиграл в хороший футбол.

Динамо
Краснодар
Виктор Байбаков
