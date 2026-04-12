В МВД назвали способ создать надежный пароль

12 апреля 2026 в 13:03

В МВД порекомендовали опираться на личную логику для создания надежных паролей

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Пароли от аккаунтов должны быть не только надежными, но и запоминающимися, сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ. В ведомстве призвали опираться на личную логику, а не на очевидные слова и шаблоны.

Чтобы пароль был не только надежным, но и запоминающимся, важно опираться не на очевидные слова и шаблоны, а на личную логику, понятную только вам, — говорится в сообщении ведомства.

В МВД отметили, что пользователи по-прежнему часто выбирают предсказуемые комбинации. В качестве альтернативы специалисты рекомендуют собирать пароль из несвязных слов. Лучше всего работают странные сочетания вроде «ЧашкаОкеанЛампа17», которые невозможно угадать по биографии или интересам владельца.

Также в ведомстве советуют придумывать абсурдную фразу, вызывающую яркую ассоциацию, например: «ЛисаНесетЗонтЧерезБалкон». Для особо важных аккаунтов можно использовать скрытый способ кодирования — менять раскладку клавиатуры или выделять заглавными определенные буквы. В МВД подчеркнули, что главное правило — не применять один и тот же пароль на разных сервисах.

Ранее эксперт по кибербезопасности Сергей Золотухин рассказал, что хакеры могут получить доступ ко всем устройствам в доме, а затем и к личным данным при помощи умных пылесосов. Он пояснил, что злоумышленники взламывают эту технику, затем находят уязвимости в роутере и подбирают пароль к Wi-Fi.

Новая ключевая ставка ЦБ 24 апреля: лучше брать кредит или открыть вклад
Растет во всех регионах России, цветет розовыми звездами с июня до августа: для сада и балкона
Перемирие на Пасху и бунт мобилизованных: новости СВО на вечер 10 апреля
