В МВД назвали способ создать надежный пароль

Пароли от аккаунтов должны быть не только надежными, но и запоминающимися, сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ. В ведомстве призвали опираться на личную логику, а не на очевидные слова и шаблоны.

Чтобы пароль был не только надежным, но и запоминающимся, важно опираться не на очевидные слова и шаблоны, а на личную логику, понятную только вам, — говорится в сообщении ведомства.

В МВД отметили, что пользователи по-прежнему часто выбирают предсказуемые комбинации. В качестве альтернативы специалисты рекомендуют собирать пароль из несвязных слов. Лучше всего работают странные сочетания вроде «ЧашкаОкеанЛампа17», которые невозможно угадать по биографии или интересам владельца.

Также в ведомстве советуют придумывать абсурдную фразу, вызывающую яркую ассоциацию, например: «ЛисаНесетЗонтЧерезБалкон». Для особо важных аккаунтов можно использовать скрытый способ кодирования — менять раскладку клавиатуры или выделять заглавными определенные буквы. В МВД подчеркнули, что главное правило — не применять один и тот же пароль на разных сервисах.

Ранее эксперт по кибербезопасности Сергей Золотухин рассказал, что хакеры могут получить доступ ко всем устройствам в доме, а затем и к личным данным при помощи умных пылесосов. Он пояснил, что злоумышленники взламывают эту технику, затем находят уязвимости в роутере и подбирают пароль к Wi-Fi.