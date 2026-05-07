«Не дай бог»: Ушаков отреагировал на угрозы Киева в адрес РФ в День Победы Ушаков выразил надежду, что РФ не придется прибегать к ответу на угрозы Киева

Россия рассчитывает, что ей не придется прибегать к ответным ударам, обещанным в случае атак Киева в День Победы, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков на брифинге. Он уточнил, что российский МИД направил циркулярную ноту всем аккредитованным в России дипломатическим миссиям и представительствам с призывом ответственно отнестись к заявлениям Минобороны РФ и заблаговременно эвакуироваться из Киева, передает РИА Новости.

Министерство обороны заявляло о целесообразности того, чтобы мирные граждане — жители Киева — тоже покинули город, если, не дай бог, нам придется отвечать на угрозы режима [президента Украины Владимира] Зеленского, — сказал Ушаков.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва воспринимает угрозы Владимира Зеленского ударить дронами ВСУ по Красной площади во время парада Победы 9 мая как террористическую атаку. По ее словам, такие выпады не стоит недооценивать.

До этого глава движения «Другая Украина» Виктор Медведчук рассказал, что угрозы Зеленского атаковать Москву 9 мая и его реакция на ответные действия России — лишь попытка покрасоваться бесстрашием перед своими западными хозяевами. По его словам, лидера Украины совершенно не интересует судьба своих граждан, которые могут пострадать.