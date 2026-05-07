В Госдуме объяснили, почему Европа не празднует 9 Мая Депутат Журавлев: страны Европы хотят забыть о позоре во Второй мировой войне

Многие страны Европы участвовали во Второй мировой войне на стороне нацистской Германии, напомнил в беседе с NEWS.ru первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. Сегодня они хотели бы забыть о своем позоре, поэтому не отмечают День Победы вместе с Россией, считает он.

Многие забывают, какая судьба была уготована для нас Гитлером. Он собирался оставить только ту часть населения СССР, что необходима была бы для обслуживания немцев, а остальных — просто убить. При этом на его стороне в войне участвовали части практически со всей Европы — поляки, чехи, французы, румыны, хорваты, итальянцы, — и представители этих государств сейчас хотели бы забыть об этом позорном пятне, — подчеркнул парламентарий.

По его словам, за рубежом сегодня пытаются переписать историю войны, рассказывая, что Европу от Третьего рейха защитили Уинстон Черчилль и Теодор Рузвельт. Однако вклад Советского Союза в Победу был несоизмеримо больше, чем США и Великобритании, подчеркнул Журавлев.

Стоит сравнить хотя бы сведения о погибших. Советская армия только под Сталинградом потеряла больше, чем союзники за все военные годы. Это часть нашего культурного кода, и мы не дадим трогать его грязными руками тем, кто в Европе мечтает о возрождении фашизма и того самого гитлеровского порядка, с которым мы и сейчас боремся, — заключил он.

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков поделился деталями графика Владимира Путина 9 мая. По его словам, в этот день у главы государства запланированы двусторонние переговоры с главами иностранных делегаций, в том числе с премьером Словакии Робертом Фицо.