Помощник Путина раскрыл, с кем президент проведет переговоры 9 мая Ушаков: Путин 9 мая проведет переговоры с премьером Словакии

Президент России Владимир Путин планирует 9 мая провести ряд двусторонних встреч с главами иностранных делегаций, сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков. В частности, состоятся переговоры с председателем правительства Словакии Робертом Фицо, передает РИА Новости.

Российский лидер и словацкий премьер обсудят перспективы возобновления работы межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству. Ушаков пояснил, что заседания не проводятся с 2021 года.

В ходе предстоящей встречи планируется обсудить перспективы возобновления работы российско-словацкой межправительственной комиссии по экономическому и научно-техническому сотрудничеству, заседания которой не проводятся с 2021 года, — сказал помощник президента.

Ранее Ушаков заявил, что Путин встретит иностранных гостей перед парадом на Красной площади, посвященным победе в Великой Отечественной войне. Примерно в 09:45 мск состоится церемония встречи. Затем все они перейдут на Красную площадь для участия в параде.

Также он отметил, что иностранных гостей специально не приглашали на парад Победы 9 мая в Москве. При этом, по его словам, ряд зарубежных лидеров сами выразили желание приехать.