Ушаков раскрыл важную деталь графика Путина на 9 Мая

Президент России Владимир Путин встретит иностранных гостей перед парадом на Красной площади, посвященным победе в Великой Отечественной войне, сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков. Как передает РИА Новости, примерно в 9:45 мск состоится церемония официальной встречи. Затем все они перейдут на Красную площадь для участия в параде.

Примерно в 9:45 (мск) произойдет церемония официальной встречи президентом России иностранных гостей. Затем все они перейдут на Красную площадь, будут на параде, — заявил Ушаков.

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков во время брифинга заявил, что президента России охраняют с такой же тщательностью, как и лидеров других государств по всему миру. Он отметил, что на фоне угроз со стороны Киева в преддверии празднования Дня Победы в Москве принимаются усиленные меры безопасности.

Также Песков сообщал, что российская сторона рассчитывает на участие иностранных делегаций в торжественных мероприятиях, посвященных Дню Победы в Москве. По его словам, этот праздник имеет для страны особое значение, поэтому ежегодно на праздничные события приглашаются представители различных государств.