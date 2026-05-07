Песков рассказал об усилении охраны Путина на фоне угроз Киева

Президента России Владимира Путина охраняют так же тщательно, как и глав других государств по всему миру, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков на брифинге. При этом на фоне угроз со стороны Киева в связи с празднованием Дня Победы в Москве принимаются повышенные меры безопасности, передает РИА Новости.

Безусловно, — ответил Песков на соответствующий вопрос.

Представитель Кремля отметил, что дополнительные меры безопасности в России вводятся из-за террористической угрозы, исходящей от Киева. Он напомнил, что накануне больших праздников, главным из которых в стране является День Победы, соответствующие специальные службы всегда усиливают меры предосторожности.

Песков сделал акцент на том, что в этом году ситуация осложняется сложной оперативной обстановкой. По его словам, именно с учетом террористической угрозы со стороны Киева меры безопасности были дополнительно усилены.

Ранее пресс-служба Минцифры сообщила, что мобильный интернет, СМС и доступ к белому списку сайтов в Москве 9 мая будут временно ограничены. Меры вводятся в целях обеспечения безопасности.