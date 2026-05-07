День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
07 мая 2026 в 12:43

Песков рассказал об усилении охраны Путина на фоне угроз Киева

Песков: дополнительные меры безопасности Путина принимаются из-за угроз Киева

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Президента России Владимира Путина охраняют так же тщательно, как и глав других государств по всему миру, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков на брифинге. При этом на фоне угроз со стороны Киева в связи с празднованием Дня Победы в Москве принимаются повышенные меры безопасности, передает РИА Новости.

Безусловно, — ответил Песков на соответствующий вопрос.

Представитель Кремля отметил, что дополнительные меры безопасности в России вводятся из-за террористической угрозы, исходящей от Киева. Он напомнил, что накануне больших праздников, главным из которых в стране является День Победы, соответствующие специальные службы всегда усиливают меры предосторожности.

Песков сделал акцент на том, что в этом году ситуация осложняется сложной оперативной обстановкой. По его словам, именно с учетом террористической угрозы со стороны Киева меры безопасности были дополнительно усилены.

Ранее пресс-служба Минцифры сообщила, что мобильный интернет, СМС и доступ к белому списку сайтов в Москве 9 мая будут временно ограничены. Меры вводятся в целях обеспечения безопасности.

Власть
Дмитрий Песков
Владимир Путин
меры безопасности
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Победитель «Танцев со звездами» стал фигурантом дела адвоката Карабанова
«Жесточайшая диктатура»: Захарова заявила о подчинение Запада США
В Госдуме отреагировали на отток айтишников из России
Фармацевты из Сочи продавали «запрещенку» и попались полицейским
Филолог объяснила феномен популярности Бориса Рыжего у молодежи
Аферисты начали разводить россиян с помощью «онлайн-диагностики»
Путин похвалил Ростех за один показатель в условиях СВО
Пьяница изрезал канцелярским ножом сотрудницу ПВЗ
Задержаны подозреваемые в убийстве чемпиона России по многоборью
Кузбасский пенсионер напал на знакомого с мачете в ходе конфликта
Погода в Москве в пятницу, 8 мая: «черемуховые» холода, грозы и ливень
В Минобороны России назвали дрон, которым ВСУ атаковали Петербург
Тренер ответила, почему нельзя тренироваться постоянно
У границ России кружили БПЛА и западные истребители
Раскрыты подробности убийства чемпиона России по функциональному многоборью
Налет на Москву, дроны в Перми, шпион в Ярославле: как ВСУ атакуют РФ 7 мая
Защищающий участников СВО юрист пропал после тревожного звонка
«Не вызывает удивление»: Захарова о решении Баку прекратить контакты с ЕП
Отец продал за €2800 15-летнего сына пастору-педофилу
Чемпиона России по функциональному многоборью застрелили в Калуге
Дальше
Самое популярное
Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
Общество

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая
Семья и жизнь

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая

Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов
Россия

Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.