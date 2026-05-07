07 мая 2026 в 09:09

Стало известно об ограничениях связи в Москве 9 мая

Минцифры предупредило об ограничениях связи в Москве 9 мая

Мобильный интернет, СМС и доступ к белому списку сайтов в Москве 9 мая будут временно ограничены, сообщила пресс-служба Минцифры. Меры вводятся в целях обеспечения безопасности.

9 мая доступ к мобильному интернету — в том числе к белому списку сайтов — и сервисам обмена СМС в Москве будут временно ограничены, — сказано в сообщении.

В ведомстве уточнили, что ограничения затронут ряд сервисов связи в столице в день проведения праздничных мероприятий. При этом 7 и 8 мая мобильная связь и интернет будут работать в обычном режиме.

Ранее стало известно, что Минцифры обсуждает с правоохранительными органами и спецслужбами создание специального перечня интернет-ресурсов для Москвы. Власти желают сохранить доступ к важным сайтам в те периоды, когда мобильный интернет отключается в целях обеспечения безопасности.

Тем временем жители Санкт-Петербурга вслед за Москвой начали получать СМС-сообщения с предупреждением о возможных ограничениях в работе мобильного интернета накануне Дня Победы. При этом в городском комитете по информатизации и связи заявили СМИ, что на данный момент никаких сигналов или соответствующих распоряжений от силовых органов в адрес ведомства не поступало.

