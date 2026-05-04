04 мая 2026 в 21:35

Петербуржцы могут остаться без интернета на майских праздниках

Петербуржцы начали получать СМС о возможных перебоях с интернетом

Абоненты сотовых операторов в Санкт-Петербурге вслед за пользователями из Москвы начали получать СМС-сообщения с предупреждением о возможных ограничениях в работе мобильного интернета накануне Дня Победы. В частности, такая рассылка уже поступила клиентам Yota и «МегаФона».

При этом в городском комитете по информатизации и связи Санкт-Петербурга заявили СМИ, что на данный момент никаких сигналов или соответствующих распоряжений от силовых органов в адрес ведомства не поступало.

Ранее операторы сотовой связи начали предупреждать жителей Москвы о возможных временных ограничениях в работе мобильного интернета и СМС-сообщений во время подготовки и проведения праздничных мероприятий ко Дню Победы. Проблемы могут возникать в период с 5 по 9 мая. Причиной для введения ограничений называется обеспечение мер безопасности.

До этого сообщалось, что 4 мая проблемы с работой интернета коснулись всех популярных мобильных операторов. Общее количество жалоб в России, по информации мониторинговых сервисов на 11 часов утра, составило около 300 обращений.

Игромания, дочь, новые фильмы: как живет актер Дмитрий Паламарчук

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди

