Москвичи стали получать предупреждения о грядущих ограничениях интернета Операторы сообщили москвичам о возможных ограничениях интернета с 5 по 9 мая

Операторы сотовой связи начали предупреждать жителей Москвы о возможных временных ограничениях в работе мобильного интернета и СМС-сообщений во время подготовки и проведения праздничных мероприятий ко Дню Победы. По информации провайдеров, проблемы с доступом в Сеть могут возникать в период с 5 по 9 мая. Причиной для введения ограничений называется обеспечение мер безопасности.

Москвичам рекомендовали пользоваться Wi-Fi для доступа в интернет. Для более стабильной работы звонков горожанам советуют включить функцию VoLTE в настройках смартфона.

Ранее сообщалось, что 4 мая проблемы с работой интернета коснулись всех популярных мобильных операторов. Общее количество жалоб в России, по информации мониторинговых сервисов на 11 часов утра, составило около 300 обращений.