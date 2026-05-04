04 мая 2026 в 11:00

Москвичи стали получать предупреждения о грядущих ограничениях интернета

Операторы сообщили москвичам о возможных ограничениях интернета с 5 по 9 мая

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Операторы сотовой связи начали предупреждать жителей Москвы о возможных временных ограничениях в работе мобильного интернета и СМС-сообщений во время подготовки и проведения праздничных мероприятий ко Дню Победы. По информации провайдеров, проблемы с доступом в Сеть могут возникать в период с 5 по 9 мая. Причиной для введения ограничений называется обеспечение мер безопасности.

В целях обеспечения мер безопасности в Москве возможны временные ограничения в работе мобильного интернета и СМС в период подготовки и проведения праздничных мероприятий с 5 по 9 мая, — сказано в сообщении.

Москвичам рекомендовали пользоваться Wi-Fi для доступа в интернет. Для более стабильной работы звонков горожанам советуют включить функцию VoLTE в настройках смартфона.

Ранее сообщалось, что 4 мая проблемы с работой интернета коснулись всех популярных мобильных операторов. Общее количество жалоб в России, по информации мониторинговых сервисов на 11 часов утра, составило около 300 обращений.

