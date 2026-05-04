Московское метро ограничит выход на семи станциях

Сразу семь станций московского метро будут работать только на вход и пересадку 9 мая, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта. Речь идет о станциях «Площадь Революции», «Охотный Ряд», «Театральная», «Александровский сад», «Боровицкая», «Арбатская» и «Библиотека им. Ленина».

Уточняется, что ограничения вступят в силу 9 мая с 05:30 и будут действовать до окончания работы метрополитена. В дептрансе отметили, что на других станциях возможны ситуативные ограничения по требованию полиции.

Ранее операторы сотовой связи начали предупреждать жителей Москвы о возможных временных ограничениях в работе мобильного интернета и СМС-сообщений во время подготовки и проведения праздничных мероприятий ко Дню Победы. По информации провайдеров, проблемы с доступом в Сеть могут возникать в период с 5 по 9 мая. Причиной для введения ограничений называется обеспечение мер безопасности.

До этого губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил, что вход на парад Победы на Дворцовой площади 9 мая будет осуществляться только по приглашениям. По его словам, формат празднования относится к компетенции регионов.