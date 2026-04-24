Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
24 апреля 2026 в 11:08

Москвичей предупредили об ограничении движения по ряду улиц

Дептранс Москвы: полосу на улице Кульнева закроют с 24 апреля до 1 сентября

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

С 24 апреля на участке улицы Кульнева в Москве будет недоступна для движения одна полоса, сообщила пресс-служба департамента транспорта столицы в Telegram-канале. Ограничения продлятся до 1 сентября и вводятся в связи с проведением работ по реконструкции дорожного полотна.

На этом же участке в указанный период власти введут дополнительные меры. Там будет временно запрещена парковка автомобилей, а также организовано одностороннее движение, поэтому водителям рекомендуют внимательно следить за дорожными знаками.

Помимо этого, с 24 апреля 2026 года до 22 апреля 2027 года одна полоса станет недоступна на участке Малого Златоустинского переулка. В пресс-службе уточнили, что это связано с проведением работ по сохранению объекта культурного наследия. На время действия этих ограничений там также будет запрещена парковка.

Ранее стало известно, что один человек пострадал в результате сбоя в метро Москвы. 63-летнего мужчину госпитализировали с переломом. Как уточнили в столичном департаменте транспорта, причиной масштабного сбоя стала техническая неисправность состава.

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.