Раскрыта точная причина сбоя в московском метро Техническая неисправность одного из поездов стала причиной сбоя в метро Москвы

Техническая неисправность состава стала причиной сбоя на Сокольнической линии Московского метрополитена, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта. Возникшие неполадки не представляли угрозы для безопасности пассажиров.

Причина [сбоя] — техническая неисправность одного из составов на участке линии. Данный состав находится на сервисном обслуживании компании производителя, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что на станции метро «Комсомольская» всех пассажиров срочно вывели из прибывшего поезда. По словам очевидцев, в одном из вагонов произошло задымление. После этого на части красной ветки приостановили движение поездов.

До этого в Москве задержали двух подростков, устроивших драку с незнакомцами в подземном переходе на станции метро «Калужская». Сотрудники полиции установили личности нападавших, изучив записи камер видеонаблюдения. Отмечается, что 16-летний фигурант нанес одному из пострадавших ножевое ранение.