Подростки ввязались в драку на станции метро и попались силовикам В Москве подростков задержали за драку на станции метро «Калужская»

Двух подростков, устроивших драку с незнакомцами в подземном переходе на станции метро «Калужская» в Москве, задержали, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД РФ. Сотрудники полиции установили личности нападавших, изучив записи камер видеонаблюдения. Задержанные являются несовершеннолетними 2010 и 2009 года рождения.

— говорится в сообщении.

По данным правоохранителей, фигурант 2010 года рождения нанес одному из пострадавших ножевое ранение, а потом выбросил оружие на улице. Возбуждено уголовное дело статье о хулиганстве.

Ранее массовая драка между двумя группами мужчин произошла в селении Гази-Юрт в Ингушетии. В результате инцидента один человек был госпитализирован с огнестрельными ранениями. Благодаря усилиям врачей его жизнь удалось спасти. По предварительным данным, драка случилась из-за давнего конфликта.