Пассажиров метро срочно эвакуировали из поезда на «Комсомольской»

На станции московского метро «Комсомольская» срочно вывели всех пассажиров из прибывшего поезда, передает Telegram-канал «Осторожно, Москва». Предварительной причиной эвакуации названо задымление, возникшее в одном из вагонов состава.

Официальных комментариев от экстренных служб и руководства метрополитена пока не поступало. Подробности инцидента выясняются.

Ранее мужчина погиб в московском метро в результате падения на железнодорожное полотно на станции «Улица Академика Янгеля». Трагический эпизод произошел еще 10 апреля. Согласно предварительной версии, мужчина рухнул на пути и получил тяжелые травмы.

До этого учащийся седьмого класса произвел несколько выстрелов из пневматического оружия по составу метро, следовавшему по перегону между остановками «Измайловская» и «Первомайская» на Арбатско-Покровской ветке. В двух вагонах в результате стрельбы оказались повреждены стеклопакеты. Задержанный подросток дал признательные показания.

До этого в метро Петербурга между станциями «Беговая» и «Василеостровская» временно были увеличены временные промежутки между прибытием составов. Причина корректировки графика — сбой в работе метрополитена.