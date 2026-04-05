05 апреля 2026 в 11:17

В метро Петербурга произошел сбой

В метро Петербурга от «Беговой» до «Василеостровской» увеличен интервал движения

Фото: Артем Пряхин/РИА Новости
В Санкт-Петербурге на участке метро между станциями «Беговая» и «Василеостровская» увеличен интервал движения, говорится в канале метрополитена в мессенджере MAX. Это решение объяснили техническими причинами.

На участке Линии 3 от станции «Беговая» до станции «Василеостровская» увеличен интервал по техническим причинам, — уточнили представители метрополитена.

Позже движение на линии было восстановлено. Технические неполадки устранили, интервалы между поездами постепенно уменьшаются, добавили в пресс-службе.

Ранее губернатор города Александр Беглов сообщил, что строительство метро Санкт-Петербурга до аэропорта Пулково входит в зону федеральных интересов. Он отметил, что речь идет о продлении Кировско-Выборгской линии со станциями у воздушной гавани, комплекса «Экспофорум» и Царского Села.

До этого сообщалось, что на всех станциях метро Санкт-Петербурга стало возможно оплатить проезд по биометрии. Начальник ГУП «Петербургский метрополитен» Вадим Арсеньев заявил, что такое решение стало альтернативой для традиционных способов пройти к поездам. Предполагается, что в будущем будет разработан способ офлайн-авторизации платежей.

