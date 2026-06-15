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15 июня 2026 в 18:47

В Подмосковье врачи спасли девочку после укуса гадюки

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Врачи Московского областного центра охраны материнства и детства (МОЦОМД) спасли девочку после укуса гадюки, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области в соцсетях со ссылкой на заведующего отделением анестезиологии-реанимации учреждения Александра Герасимова. Ее госпитализировали в критическом состоянии.

Симптоматика, наблюдавшаяся при поступлении, — классический признак тяжелого отравления, требующий немедленной реанимационной поддержки. Что и было выполнено в нашем стационаре, — отметил Герасимов.

При поступлении в медучреждение у девочки зафиксировали спутанное сознание, значительный отек кисти и болезненность при пальпации. После лечения ребенок чувствует себя хорошо — ее выписали под амбулаторное наблюдение.

Ранее сообщалось, что ядовитые змеи укусили шесть человек с начала сезона в Пермском крае. Среди пострадавших в этом году оказались взрослые. Первый укус гадюки произошел в Чайковском — всего там пострадали три человека. Другой случай зарегистрировали в Октябрьском округе, еще два — в Кунгурском. Кроме того, еще один житель Пермского края пострадал от змеи в Удмуртии.

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