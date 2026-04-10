Подросток заскучал во время прогулки и обстрелял проходящий поезд метро

Подросток заскучал во время прогулки и обстрелял проходящий поезд метро Подросток обстрелял из пневматического пистолета поезд метро в Москве

Семиклассник обстрелял из пневматического пистолета поезд метро, движущийся между станциями «Измайловская» и «Первомайская» Арбатско-Покровской линии, сообщает представитель МВД России Ирина Волк в Telegram-канале. Уточняется, что в двух вагонах разбиты окна.

Хулиганские действия были совершены во время движения состава по открытому участку между станциями «Измайловская» и «Первомайская» Арбатско-Покровской линии. Неподалеку от места происшествия полицейские задержали учащегося седьмого класса общеобразовательной школы, — сказано в публикации.

Несовершеннолетний признался в содеянном. По его словам, инцидент произошел, когда он гулял с друзьями. При этом мальчик ранее проехал по улице, держась за кузов маршрутного автобуса, чем уже привлек внимание правоохранителей.

Ранее в Москве полицейские задержали 21-летнего молодого человека, который проехал на сцепке вагона метро от станции «Курская» до «Площади Революции». Нарушителя общественного порядка арестовали на 10 суток.