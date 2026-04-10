Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
10 апреля 2026 в 10:17

Подросток заскучал во время прогулки и обстрелял проходящий поезд метро

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Семиклассник обстрелял из пневматического пистолета поезд метро, движущийся между станциями «Измайловская» и «Первомайская» Арбатско-Покровской линии, сообщает представитель МВД России Ирина Волк в Telegram-канале. Уточняется, что в двух вагонах разбиты окна.

Хулиганские действия были совершены во время движения состава по открытому участку между станциями «Измайловская» и «Первомайская» Арбатско-Покровской линии. Неподалеку от места происшествия полицейские задержали учащегося седьмого класса общеобразовательной школы, — сказано в публикации.

Несовершеннолетний признался в содеянном. По его словам, инцидент произошел, когда он гулял с друзьями. При этом мальчик ранее проехал по улице, держась за кузов маршрутного автобуса, чем уже привлек внимание правоохранителей.

Ранее в Москве полицейские задержали 21-летнего молодого человека, который проехал на сцепке вагона метро от станции «Курская» до «Площади Революции». Нарушителя общественного порядка арестовали на 10 суток.

Москва
метро
подростки
Ирина Волк
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.