Техническая неисправность в московском метро довела пассажира до больницы Один пассажир пострадал в результате технической неисправности в метро Москвы

Один человек пострадал в результате сбоя в метро Москвы, сообщил Telegram-канал «112». По данным канала, 63-летнего мужчину госпитализировали с переломом.

Инцидент случился в районе станции «Комсомольская». Предварительной причиной происшествия называется техническая неисправность.

В столичном департаменте транспорта заявили, что движение поездов на участке между «Сокольниками» и «Бульваром Рокоссовского» уже восстановлено. При этом работы по ликвидации последствий аварии продолжаются.

Ранее столичный департамент транспорта сообщал, что поезда прекратили движение между станциями «Парк культуры» и «Бульвар Рокоссовского» Сокольнической линии метро. Пассажиров призвали пользоваться другими ветками метрополитена.

