21 апреля 2026 в 11:10

Техническая неисправность в московском метро довела пассажира до больницы

Один пассажир пострадал в результате технической неисправности в метро Москвы

Фото: Кристина Соловьёва/РИА Новости
Один человек пострадал в результате сбоя в метро Москвы, сообщил Telegram-канал «112». По данным канала, 63-летнего мужчину госпитализировали с переломом.

Инцидент случился в районе станции «Комсомольская». Предварительной причиной происшествия называется техническая неисправность.

В столичном департаменте транспорта заявили, что движение поездов на участке между «Сокольниками» и «Бульваром Рокоссовского» уже восстановлено. При этом работы по ликвидации последствий аварии продолжаются.

Ранее столичный департамент транспорта сообщал, что поезда прекратили движение между станциями «Парк культуры» и «Бульвар Рокоссовского» Сокольнической линии метро. Пассажиров призвали пользоваться другими ветками метрополитена.

До этого 21-летний молодой человек, который проехал на сцепке вагона метро от станции «Курская» до «Площади Революции», был задержан в Москве сотрудниками полиции. Он был арестован на 10 суток. Полицейские быстро установили его личность и доставили в отделение. Он уже привлекался к административной ответственности.

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Общество

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался
Общество

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался

«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского
Общество

«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского

