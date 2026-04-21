Движение поездов остановили на одной из веток московского метро

Движение поездов остановили на одной из веток московского метро Движение поездов остановили между «Парком культуры» и «Бульваром Рокоссовского»

Поезда не ходят между станциями «Парк культуры» и «Бульвар Рокоссовского» Сокольнической линии московского метро, сообщил столичный департамент транспорта в своем Telegram-канале. Предварительно, причиной сбоя стала техническая неисправность, состав отправили на сервисное обслуживание. Пассажиров призвали пользоваться другими ветками метрополитена.

На Сокольнической линии временно приостановлено движение поездов на участке «Сокольники» — «Парк культуры», — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что на станции московского метро «Комсомольская» срочно вывели всех пассажиров из прибывшего поезда. Предварительной причиной эвакуации названо задымление, возникшее в одном из вагонов состава.

До этого мужчина погиб в московском метро при падении на железнодорожное полотно на станции «Улица Академика Янгеля». Согласно предварительной версии, мужчина рухнул на пути и получил тяжелые травмы. Также пострадала одна пассажирка — при падении погибший разбил стекло кабины поезда, и один из осколков попал ей в лицо.