Масштабная авария заблокировала движение в центре Москвы Пять автомобилей столкнулись в центре Москвы

Пять автомобилей столкнулись в центре Москвы, сообщил Telegram-канал столичного департамента транспорта. Авария произошла на Большой Сухаревской площади в районе дома № 9.

На Большой Сухаревской площади (в районе д. 9) произошло ДТП с несколькими автомобилями. На месте работают оперативные службы города, — уточнили в ведомстве.

Детали аварии уточняются. Движение в районе аварии затруднено. Автомобилистам посоветовали выбирать пути объезда пробки.

Ранее бывший футболист сборной России Федор Кудряшов попал в ДТП на Кутузовском проспекте в Москве. По данным журналистов, спортсмена госпитализировали.

Также в Великом Новгороде произошла авария с участием автомобиля и мотоцикла. Инцидент случился 2 июня около двух часов дня на улице Белова. Сообщалось, что иномарка, осуществляя поворот налево, не уступила дорогу водителю мотоцикла.

До этого годовалая и четырехлетняя девочки погибли в результате жесткого ДТП на трассе А-114 под Тихвином. Авария произошла днем 2 июня при лобовом столкновении автомобилей Audi и Renault.