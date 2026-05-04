Иран сорвал попытку американских эсминцев ворваться в Ормузский пролив ВМС Ирана заявили о срыве попытки эсминцев США войти в Ормузский пролив

Военно-морские силы Ирана заявили, что воспрепятствовали попытке прохождения американских эсминцев через стратегически важный Ормузский пролив, передает гостелерадиокомпания. До этого представитель МИД Исламской Республики Исмаил Багаи отметил, что Соединенные Штаты рискуют навсегда увязнуть в «фиктивном болоте», начиная военную операцию в акватории.

Благодаря решительному и оперативному реагированию Военно-морских сил армии Исламской Республики было предотвращено вхождение в район Ормузского пролива вражеских американо-сионистских эсминцев, — говорится в сообщении.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что Вашингтон начинает операцию «Свобода» — военное сопровождение торговых судов, которые оказались заблокированы в Персидском заливе после закрытия и минирования Ираном Ормузского пролива. Операция начнется утром в понедельник, 4 мая, и будет носить гуманитарный характер.

Политолог-американист Малек Дудаков до этого заявил, что любое действие Трампа в рамках конфликта на Ближнем Востоке негативно скажется на его репутации. По его словам, соглашение о перемирии на условиях Ирана для американского лидера будет равноценно признанию поражения.