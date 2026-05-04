Американист рассказал, как Трамп оказался загнан в ближневосточную ловушку

Любое действие президента США Дональда Трампа в рамках конфликта на Ближнем Востоке негативно скажется на его репутации, заявил NEWS.ru политолог-американист Малек Дудаков. По его словам, соглашение о перемирии на условиях Ирана для американского лидера будет равноценно признанию поражения.

Любой ход Трампа будет ухудшать его положение. Если он соглашается на перемирие [с Ираном], он признает свое поражение. Если он его отвергает, тогда придется дальше пытаться блокировать Ормузский пролив с внешней стороны и, как Трамп сейчас обещает, отправлять туда свои эсминцы. Но это может привести к тому, что американцы потеряют суда стоимостью $3 млрд (224 млрд рублей. — NEWS.ru) каждый. Это будет колоссальный военный удар по Пентагону. Либо же вариант — устраивать серьезную эскалацию с новыми ударами по Ирану, с наземной высадкой и всем остальным. Но это может привести к серьезным потерям среди американских военных, и это уже точно подорвет позиции Трампа, — высказался Дудаков.