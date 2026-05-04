04 мая 2026 в 11:31

Американист рассказал, как Трамп оказался загнан в ближневосточную ловушку

Американист Дудаков: любой ход Трампа на Ближнем Востоке ухудшит его положение

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Shutterstock/FOTODOM
Любое действие президента США Дональда Трампа в рамках конфликта на Ближнем Востоке негативно скажется на его репутации, заявил NEWS.ru политолог-американист Малек Дудаков. По его словам, соглашение о перемирии на условиях Ирана для американского лидера будет равноценно признанию поражения.

Любой ход Трампа будет ухудшать его положение. Если он соглашается на перемирие [с Ираном], он признает свое поражение. Если он его отвергает, тогда придется дальше пытаться блокировать Ормузский пролив с внешней стороны и, как Трамп сейчас обещает, отправлять туда свои эсминцы. Но это может привести к тому, что американцы потеряют суда стоимостью $3 млрд (224 млрд рублей. — NEWS.ru) каждый. Это будет колоссальный военный удар по Пентагону. Либо же вариант — устраивать серьезную эскалацию с новыми ударами по Ирану, с наземной высадкой и всем остальным. Но это может привести к серьезным потерям среди американских военных, и это уже точно подорвет позиции Трампа, — высказался Дудаков.

Ранее Трамп заявил, что США отвергли предложение Ирана о поэтапном прекращении конфликта. Американский президент назвал условия Тегерана неприемлемыми.

Игромания, дочь, новые фильмы: как живет актер Дмитрий Паламарчук
Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая
Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
