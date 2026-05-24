Трамп назвал главное условие для снятия морской блокады с Ирана

Соединенные Штаты продолжат удерживать морскую блокаду Ирана до тех пор, пока не будет подписано мирное соглашение, заявил президент США Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social. По его словам, ни одна из сторон не должна торопиться, чтобы все было сделано правильно.

Блокада будет действовать в полном объеме до тех пор, пока не будет достигнуто, подтверждено и подписано соглашение. Обе стороны должны не торопиться и сделать все правильно. Ошибок быть не может! — написал Трамп.

Глава Белого дома также раскритиковал ядерную сделку с Ираном, заключенную при администрации экс-президента США Барака Обамы, назвав ее одной из худших в истории страны. Он добавил, что поручил своим представителям не форсировать переговоры, поэтому сейчас отношения Вашингтона с Тегераном становятся гораздо более профессиональными и продуктивными.

Ранее сообщалось, что новый раунд переговоров между США и Ираном может пройти 5 июня. По данным саудовских СМИ, предварительные договоренности между Вашингтоном и Тегераном оформлены в виде меморандума о взаимопонимании. После его подписания стороны намерены продолжить обсуждение финальных пунктов соглашения, которое получит название «Исламабадская декларация».