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15 июня 2026 в 10:18

Названо вероятное условие приостановки помощи Евросоюза Украине

Политолог Самонкин: ЕС снизит помощь ВСУ из-за демонстраций украинских беженцев

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Евросоюз может значительно снизить объемы военной и финансовой поддержки Киева на фоне растущих протестов граждан из-за действий украинских беженцев, заявил NEWS.ru председатель коллегии Центра исследований и развития евразийства, эксперт Изборского клуба Юрий Самонкин. По его словам, в таком случае глобалисты окажутся бессильны перед лицом народного гнева, а это вынудит Брюссель пойти на беспрецедентные меры.

Мне кажется, что в самое ближайшее время ЕС будет не до Украины. Если украинские мигранты в Европе будут вести себя активно, то даже глобалисты не смогут ничего сделать на фоне растущих протестов и противоречий. Придется под давлением собственного народа приостанавливать потоки гуманитарной, военной и политической помощи на неопределенный срок. Или поддерживать Киев тайно, но не в таких масштабах. Люди в Европе сейчас очень озлоблены. Не только из-за мигрантов с Украины, но и в первую очередь из-за снижения уровня жизни, — пояснил Самонкин.

По его словам, в ряде государств ЕС, в частности в Польше, уже фиксируются антиукраинские настроения. Политолог предположил, что эта страна Евросоюза способна выступить против эскалации конфликта на Украине.

В отдельных европейских странах украинские беженцы рассматриваются как злой фактор. Им сейчас нигде не рады. В том числе на территории Польши наблюдаются антиукраинские настроения. Эта страна может выступать против серьезной эскалации конфликта на Украине. Огромный поток украинских беженцев им не очень нравится. И другие государства также могут поддержать эту позицию. ЕС придется как-то реагировать на проблемы, невозможно закрыть на это глаза, — заключил Самонкин.

Ранее сотрудники правоохранительных органов Польши задержали 117 украинских граждан по подозрению в различных правонарушениях, включая нелегальное пребывание на территории республики. В числе задержанных иностранцев также оказались граждане Грузии, Белоруссии и Молдавии. 142 человека подлежат депортации.

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