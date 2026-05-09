09 мая 2026 в 19:41

Стало известно, куда Британия перебосит эсминец HMS Dragon

Британия перебросит эсминец HMS Dragon с Кипра на Ближний Восток

Фото: Rob Arnold/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Великобритания перебрасывает эсминец HMS Dragon из Восточного Средиземноморья, куда он был направлен для защиты Кипра, на Ближний Восток, сообщает Sky News со ссылкой на британское Министерство обороны. В ведомстве подчеркнули, что Кипр останется «хорошо защищенным» и без него, поскольку британские оборонные возможности на острове были усилены в последние месяцы.

HMS Dragon будет переброшен из Восточного Средиземноморья на Ближний Восток для возможного участия в будущей международной миссии в Ормузском проливе, — передает источник.

В марте Великобритания направила HMS Dragon в восточную часть Средиземного моря после удара беспилотника по базе «Акротири» на Кипре. Тогда в Минобороны заявляли, что дрон, предположительно, не был запущен из Ирана и мог прилететь из Ливана или Ирака. Кроме того, в регион из Гибралтара был направлен военный корабль RFA Lyme Bay.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Великобритания повышает ставки в украинском конфликте. Она отметила, что Лондон подталкивает ЕС и НАТО к опасной грани. По мнению дипломата, Британия идет путем к глобальному конфликту.

Европа
Великобритания
Ближний Восток
эсминцы
Жена экс-прокурора Приморья обратилась к Бастрыкину перед Днем Победы
Жена экс-прокурора Приморья обратилась к Бастрыкину перед Днем Победы

Из иммиграционной тюрьмы Таиланда освободили 67-летнюю россиянку

Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов

