Великобритания перебрасывает эсминец HMS Dragon из Восточного Средиземноморья, куда он был направлен для защиты Кипра, на Ближний Восток, сообщает Sky News со ссылкой на британское Министерство обороны. В ведомстве подчеркнули, что Кипр останется «хорошо защищенным» и без него, поскольку британские оборонные возможности на острове были усилены в последние месяцы.

HMS Dragon будет переброшен из Восточного Средиземноморья на Ближний Восток для возможного участия в будущей международной миссии в Ормузском проливе, — передает источник.

В марте Великобритания направила HMS Dragon в восточную часть Средиземного моря после удара беспилотника по базе «Акротири» на Кипре. Тогда в Минобороны заявляли, что дрон, предположительно, не был запущен из Ирана и мог прилететь из Ливана или Ирака. Кроме того, в регион из Гибралтара был направлен военный корабль RFA Lyme Bay.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Великобритания повышает ставки в украинском конфликте. Она отметила, что Лондон подталкивает ЕС и НАТО к опасной грани. По мнению дипломата, Британия идет путем к глобальному конфликту.