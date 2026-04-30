День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
30 апреля 2026 в 23:14

Власти Петербурга раскрыли формат проведения парада на 9 мая

Беглов: в Петербурге вход на парад 9 мая будет только по приглашениям

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Вход на парад Победы на Дворцовой площади в Санкт Петербурге 9 мая будет осуществляться только по приглашениям, сообщил 78.ru губернатор города Александр Беглов. По его словам, формат празднования относится к компетенции регионов.

Формат празднования 9 Мая — это зона ответственности регионов. И мы приняли такое решение: парад на Дворцовой площади состоится. Вход туда будет осуществляться только по приглашениям, — заявил Беглов.

Ранее сообщалось, что военный парад в честь 81-й годовщины Победы состоится 9 мая на Красной площади в Москве, подтвердили в Минобороны РФ. Однако из-за текущей оперативной обстановки в этом году участие военной техники и воспитанников училищ отменено.

До этого Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил жителя Керчи 1962 года рождения к шести годам колонии общего режима, его признали виновным в публичных призывах к терроризму в интернете. Установлено, что пенсионер Государственной пограничной службы Украины опубликовал в открытом Telegram-канале комментарии, в которых призывал к ударам БПЛА по Красной площади во время парада Победы в Москве, после чего его задержали.

Регионы
Санкт-Петербург
Александр Беглов
9 Мая
парады
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Самое популярное
Как помочь при высоком и низком давлении: первая помощь и чего нельзя делать
Семья и жизнь

Как помочь при высоком и низком давлении: первая помощь и чего нельзя делать

Семья и жизнь

3 лучших рецепта минтая — недорогой, но вкусной рыбы: быстро, просто, сочно

Культура

«Метод-3» с Хабенским убрали из онлайн-кинотеатров из-за РКН: что произошло

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.