Власти Петербурга раскрыли формат проведения парада на 9 мая

Вход на парад Победы на Дворцовой площади в Санкт Петербурге 9 мая будет осуществляться только по приглашениям, сообщил 78.ru губернатор города Александр Беглов. По его словам, формат празднования относится к компетенции регионов.

Формат празднования 9 Мая — это зона ответственности регионов. И мы приняли такое решение: парад на Дворцовой площади состоится. Вход туда будет осуществляться только по приглашениям, — заявил Беглов.

Ранее сообщалось, что военный парад в честь 81-й годовщины Победы состоится 9 мая на Красной площади в Москве, подтвердили в Минобороны РФ. Однако из-за текущей оперативной обстановки в этом году участие военной техники и воспитанников училищ отменено.

До этого Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил жителя Керчи 1962 года рождения к шести годам колонии общего режима, его признали виновным в публичных призывах к терроризму в интернете. Установлено, что пенсионер Государственной пограничной службы Украины опубликовал в открытом Telegram-канале комментарии, в которых призывал к ударам БПЛА по Красной площади во время парада Победы в Москве, после чего его задержали.