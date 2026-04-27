Украинский пенсионер призвал ударить по Красной площади и поплатился Украинскому пенсионеру из Крыма дали шесть лет за призывы к терроризму

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил жителя Керчи 1962 года рождения к шести годам колонии общего режима, сообщили в пресс-службе УФСБ по Республике Крым и Севастополю. Мужчину признали виновным в публичных призывах к терроризму в интернете, передает РИА Новости.

Установлено, что пенсионер Государственной пограничной службы Украины опубликовал в открытом Telegram-канале комментарии, в которых призывал к ударам БПЛА по Красной площади во время парада Победы в Москве, после чего его задержали. Уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 205.2 УК РФ (публичные призывы к терроризму с использованием интернета).

