04 мая 2026 в 12:46

На Турцию обрушился мощнейший шторм

Один человек погиб из-за сильнейшего шторма в Турции

Фото: Shutterstock/FOTODOM
В Турции сильнейший шторм привел к гибели одного человека и травмам еще около 40, в ряде регионов страны введен желтый уровень опасности, сообщает Hürriyet. Стихия вызвала масштабные разрушения, затопления и перебои в работе инфраструктуры.

В ряде городов, включая Вираншехир, Биреджик и Газиантеп, из-за проливных дождей и шквалистого ветра улицы оказались затоплены, повалены деревья и повреждены здания. Сообщается о случаях затопления автомобилей и разрушениях в жилом секторе, а также о возникновении смерчей в сельской местности.

Снегопады затронули регионы Денизли, Бурдур, Кютахья и Афьон, где отмечены перебои в транспортном сообщении. Власти приняли решение о временном закрытии школ и отмене занятий. В Стамбуле, по информации российских туристов, погодная ситуация остается стабильной, серьезных последствий не зафиксировано.

Ранее сообщалось, что в Калининграде после шторма на пяти улицах упали деревья. На место падений выезжали аварийные службы. Инциденты произошли на улицах Батальной, Репина, Александра Невского, Куйбышева и Генерала Галицкого. В некоторых случаях они заблокировали движение по проезжей части и тротуарам, а также нанесли ущерб транспортным средствам.

Игромания, дочь, новые фильмы: как живет актер Дмитрий Паламарчук
Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая
Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
