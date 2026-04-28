В Калининграде после шторма упало несколько деревьев

В Калининграде после шторма на пяти улицах упали деревья, сообщает «МК в Калининграде» со ссылкой на пресс-службу городской администрации. На место падений выезжали аварийные службы.

Сообщается, что инциденты произошли на улицах Батальной, Репина, Александра Невского, Куйбышева и Генерала Галицкого. В некоторых случаях они заблокировали движение по проезжей части и тротуарам, а также нанесли ущерб транспортным средствам.

На улице Батальной дерево рухнуло на автомобиль, на улице Репина оно перекрыло движение, а на улицах Невского и Генерала Галицкого дерево заняло часть автомобильной дороги. Последствия шторма оперативно устранили сотрудники коммунальных служб.

Ранее сообщалось, что в Люберцах коммунальные службы распилили и убрали с дорог поваленные штормом деревья. Все дорожные покрытия после уборки обработали противоледными средствами.