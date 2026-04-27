27 апреля 2026 в 16:17

Люберчанам рассказали, как в городе устраняли последствия снегопада

360.ru: коммунальщики в Люберцах убрали поваленные снегопадом деревья

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
В Люберцах коммунальные службы распилили и убрали с дорог поваленные штормом деревья, сообщает 360.ru. Все бревна вывезли на полигон.

Сообщается, что тротуары и дороги также расчистили с помощью специальной техники. Все дорожные покрытия после уборки обработали противоледными средствами.

Ранее сообщалось, что движение пригородных поездов на двух направлениях Московской железной дороги — Савеловском и Казанском — оказалось парализовано из-за неблагоприятных погодных условий. Проблемы возникли на участках МЦД-1 и МЦД-3.

До этого синоптик Михаил Леус рассказал, что высота снежного покрова в Москве 27 апреля достигла 12 сантиметров. По его словам, прежний рекорд составлял 10 сантиметров и держался 55 лет.

