27 апреля 2026 в 10:18

Москва побила рекорд по высоте снежного покрова в апреле

Синоптик Леус: высота снежного покрова побила рекорд 55-летней давности

Снегопад в Москве Снегопад в Москве Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Высота снежного покрова в Москве 27 апреля достигла 12 сантиметров, заявил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале. По его словам, прежний рекорд составлял 10 сантиметров и держался 55 лет.

К утру в столице сформировался снежный покров высотой в 12 сантиметров! Это третий рекорд сегодняшнего дня, — написал Леус.

Ранее в пресс-службе Московской железной дороги сообщили, что график некоторых поездов Павелецкого и Савеловского направлений сбился из-за непогоды. Там отметили, что ночью велась очистка железнодорожной инфраструктуры от снега с привлечением дополнительных сил.

Позже стало известно, что из-за сильного снегопада в Москве пострадали четыре человека. В частности, ребенка придавило деревом в районе Лефортово. Кроме того, падения деревьев зафиксировали в Северном Измайлово. Аналогичный инцидент произошел и в Ростокино.

Вскоре на территории Москвы и Московской области объявили оранжевый уровень погодной опасности. Местных жителей призвали быть бдительными, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями и не оставлять детей без присмотра.

Москва
Россия
Михаил Леус
снегопады
Финал программы «Маска»: кто победил 26 апреля, кого в итоге раскрыли
Общество

Финал программы «Маска»: кто победил 26 апреля, кого в итоге раскрыли

«СВО закончится в Лондоне»: озвучено последнее пророчество Жириновского
Общество

«СВО закончится в Лондоне»: озвучено последнее пророчество Жириновского

Бастрыкин потребовал доклад о происшествии с ребенком в отеле Москвы
Москва

Бастрыкин потребовал доклад о происшествии с ребенком в отеле Москвы

