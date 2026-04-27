Москва побила рекорд по высоте снежного покрова в апреле

Высота снежного покрова в Москве 27 апреля достигла 12 сантиметров, заявил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале. По его словам, прежний рекорд составлял 10 сантиметров и держался 55 лет.

К утру в столице сформировался снежный покров высотой в 12 сантиметров! Это третий рекорд сегодняшнего дня, — написал Леус.

Ранее в пресс-службе Московской железной дороги сообщили, что график некоторых поездов Павелецкого и Савеловского направлений сбился из-за непогоды. Там отметили, что ночью велась очистка железнодорожной инфраструктуры от снега с привлечением дополнительных сил.

Позже стало известно, что из-за сильного снегопада в Москве пострадали четыре человека. В частности, ребенка придавило деревом в районе Лефортово. Кроме того, падения деревьев зафиксировали в Северном Измайлово. Аналогичный инцидент произошел и в Ростокино.

Вскоре на территории Москвы и Московской области объявили оранжевый уровень погодной опасности. Местных жителей призвали быть бдительными, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями и не оставлять детей без присмотра.