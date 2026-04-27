27 апреля 2026 в 08:28

В Москве объявили «оранжевый» уровень погодной опасности

Гидрометцентр повысил уровень погодной опасности в Москве из-за снегопада

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
«Оранжевый» уровень погодной опасности объявили на территории Москвы и Московской области, заявили в пресс-службе Гидрометцентра России. Спасатели призвали местных жителей быть бдительными, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями и не оставлять детей без присмотра.

Отмечается, что из-за метели возможно налипание мокрого снега на проводах и деревьях. Местами ожидаются гололедица и шквалистое усиление ветра порывами до 18-23 метров в секунду. Предполагается, что непогода сохранится до конца суток 27 апреля.

Москва
Подмосковье
Росгидрометцентр
снегопады
