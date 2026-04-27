Москву и Подмосковье завалило снегом накануне майских праздников

Москву и область засыпало снегом в преддверии майских праздников, в столичном регионе объявлен желтый уровень погодной опасности, заявили в ГУ МЧС России по городу. Он введен из-за сильных осадков и возможного налипания мокрого снега. Ожидается, что осадки сохранятся до вечера 28 апреля.

В связи с непогодой жителей призвали оставлять машины в безопасных местах, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции. Так, некоторые деревья из-за снегопада уже повалились на припаркованные авто. Отмечается, что в столице возможны локальные корректировки в расписании трамваев.

Ранее ведущий специалист Гидрометцентра Людмила Паршина сообщила, что апрельские заморозки в Москве до −3 градусов вызваны особенностями атмосферной циркуляции. По ее словам, холодный воздух распространяют циклоны с северных морей, преимущественно с Баренцева, а «механизм заморозков» запускается из-за отсутствия облачности.

До этого Паршина заявила, что примета «апрель с водой — май с травой» оправдается в Москве в этом году. Несмотря на мокрый снег, ливни и заморозки, в столице местами уже виднеется трава, уточнила синоптик. Однако уверенно спрогнозировать погоду в следующем месяце пока невозможно.