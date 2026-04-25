25 апреля 2026 в 18:45

Синоптик раскрыл, когда в Москве ждать траву из-за снега и ливней

Синоптик Паршина: примета «апрель с водой, май с травой» оправдается в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Примета «апрель с водой — май с травой» оправдается в Москве в этом году, заявила ведущий специалист Гидрометцентра Людмила Паршина. По ее словам, несмотря на мокрый снег, ливни и заморозки, в столице местами уже виднеется трава, передает РИА Новости.

Апрель действительно в Москве «с водой» из-за обильных осадков. По данным Гидрометцентра, уже выпало 110% от месячной нормы. Но, несмотря на мокрый снег, ливни и заморозки, в столице местами виднеется трава, а значит, все равно май будет зеленым, — поделилась синоптик.

Паршина добавила, что уверенно спрогнозировать погоду в мае пока невозможно, так как точный прогноз можно посмотреть только до пяти дней. При этом синоптик посоветовала относиться к приметам скептически и узнавать о погоде только от официальных источников.

Ранее в Санкт-Петербурге из-за сильных порывов ветра дерево рухнуло на стоящую машину. В момент происшествия никто не пострадал, поскольку автомобиль долгое время оставался без движения. Местные жители сообщили, что слышали звук падения. Очевидцы также заметили, что дерево было живым и не имело видимых повреждений.

Москва
Гидрометцентр
погода
приметы
