Ребенка придавило деревом из-за мощного снегопада в Москве

Четыре человека пострадали из-за падения деревьев в Москве

Четыре человека пострадали из-за сильного снегопада в Москве, сообщил Telegram-канал Mash. В частности, ребенка придавило деревом в районе Лефортово.

Кроме того, падения деревьев зафиксировали в Северном Измайлово. Аналогичный инцидент произошел и в Ростокино.

Ранее в пресс-службе Московской железной дороги сообщили, что график некоторых поездов Павелецкого направления и Савеловского направления сбился из-за непогоды. Там отметили, что ночью велась очистка железнодорожной инфраструктуры от снега с привлечением дополнительных сил.

