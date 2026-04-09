09 апреля 2026 в 08:58

Ребенок чудом выжил после падения с огромной высоты в российском регионе

Ребенок выжил после падения с седьмого этажа недостроенного здания в Сочи

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
В Сочи ребенок сорвался с седьмого этажа недостроенного здания и выжил после падения, сообщили в службе спасения города. Инцидент произошел на улице Учительской вечером.

Спасатели прибыли на место в кратчайшие сроки, оценили состояние ребенка и достали его из труднодоступного участка здания. После этого пострадавшего аккуратно транспортировали и передали медикам. Служба спасения уточнила, что ребенка доставили в городскую больницу для оказания необходимой медицинской помощи.

Ранее в Московской области жители поселка Октябрьский спасли ребенка, который выпал из окна. Малыш оказался на козырьке дома, где двое мужчин помогли ему безопасно спуститься на землю. Один из прохожих забрался на козырек и передал ребенка другому, находившемуся внизу, после чего ребенка забрали медики.

До этого сообщалось, что прямо в центре Москвы женщина упала с моста на проезжую часть у парка «Зарядье». От полученных травм пострадавшая скончалась на месте. Позже появились данные, что она сорвалась с Большого Москворецкого моста.

Регионы
Сочи
падения
дети
спасатели
7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли
Хачапури в отставке. Новая королева завтрака — сырная лепешка на сковороде, хрустит и тает во рту
