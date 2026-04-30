Мошенники придумали против россиян новую схему, которая связана с дачей

Мошенники начали использовать объявления об аренде дач для обмана граждан, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службе платформы «Мошеловка» Народного фронта. Они требуют предоплату за объекты, которых в реальности не существует, отметили в источнике.

Мошенники выступают как в роли арендаторов, так и арендодателей. <...> Арендодатель просит полную предоплату за уютный домик на красивых фото (которого не существует), — сказано в сообщении.

Также фиксируются случаи, когда один и тот же объект сдается сразу нескольким людям. После получения денег злоумышленники исчезают, оставляя пострадавших без средств и жилья.

Ранее правозащитница Екатерина Дуб заявила, что телефонные мошенники теряют спокойствие, когда потенциальная жертва задает им много вопросов. По ее словам, злоумышленники обычно звонят, выдавая себя за представителей госорганов, и под разными предлогами просят сообщить коды из СМС.

До этого специалист по кибербезопасности Тимофей Воронин заявил, что злоумышленники стали использовать схемы обмана россиян, выдавая себя за банки, предлагающие ипотечные кредиты. По его словам, мошенники привлекают граждан, обещая им выгодные условия займа или денежное вознаграждение за участие в финансовых операциях.