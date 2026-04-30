Конкретные сроки перемирия по случаю Дня Победы будут объявлены отдельно. Об этом сообщил ТАСС пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Они будут объявлены, — ответил он на вопрос журналистов о том, определены ли уже конкретные дни и часы прекращения огня.

Накануне президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом заявил о готовности объявить перемирие на период празднования Дня Победы. Американский лидер поддержал эту инициативу, отметив, что праздник символизирует общую Победу над нацизмом во Второй мировой войне. Трамп выразил надежду, что в скором времени украинский кризис будет завершен. Путин отметил, что Россия продолжает удерживать стратегическую инициативу в зоне СВО. Он также подтвердил готовность РФ достичь целей СВО путем переговоров.

До этого президент Путин сообщил, что страна переживает исторический момент. По его словам, на фоне переломного этапа служение Отечеству является особой и почетной миссией. Российский лидер также указал, что Украина не проводит выборы у себя и пытается помешать организовать их в Донбассе.