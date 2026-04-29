29 апреля 2026 в 11:21

Пустые лунки при высадке = хороший урожай: почему опытные дачники не кладут удобрения при посадке рассады

Фото: D-NEWS.ru
Весной рука сама тянется «подкормить» рассаду прямо в лунке: зола, суперфосфат, перегной. Кажется, что так растение быстрее тронется в рост. На практике происходит обратное — и именно поэтому агрономы советуют оставлять лунку пустой, а питание вносить иначе.

Главная причина — чувствительные корни. После пересадки они и так в стрессе, а концентрированные удобрения, даже натуральные, могут дать эффект «ожога». В результате рассада не растёт, а тратит время на восстановление. Вторая проблема — слабая корневая система. Когда питание лежит прямо под корнем, ему нет смысла развиваться вглубь и вширь, и растение остаётся зависимым от полива и условий. Третья ошибка — перекорм: избыток элементов легко приводит к дисбалансу, и вместо урожая можно получить мощную ботву без плодов.

Агрономическая практика давно ушла от «точечного» внесения. Правильный подход — готовить не лунку, а всю грядку. Тогда питание распределяется равномерно, и корни развиваются полноценно.

Рабочая схема простая: за 2–3 недели до высадки по поверхности вносят перегной или компост, добавляют золу и комплексное удобрение по норме, затем всё перекапывают. Почва становится однородной, рыхлой и питательной — без резких «пиков» концентрации.

Ранее мы рассказывали про «гофре» и еще 4 сорта для посадки прямо в грунт. Пышный ковер цветов до заморозков.

Проверено редакцией
Огурцы-2026: посадка в открытый грунт — рассадой или семенами?
Семья и жизнь
Огурцы-2026: посадка в открытый грунт — рассадой или семенами?
Что надо сделать в огороде в первую декаду мая: 7 обязательных дел
Семья и жизнь
Что надо сделать в огороде в первую декаду мая: 7 обязательных дел
Сажаю «крейзи дейзи» и еще 2 сорта: все поражаются этим мохнатым ромашкам — многолетники для шикарного сада
Общество
Сажаю «крейзи дейзи» и еще 2 сорта: все поражаются этим мохнатым ромашкам — многолетники для шикарного сада
Бросаю эти «забытые» цветы сразу в грунт: без рассады, цветут в первый год и украшают сад до осени
Общество
Бросаю эти «забытые» цветы сразу в грунт: без рассады, цветут в первый год и украшают сад до осени
Подготовка теплицы к новому сезону: 5 шагов — ремонт, мойка, дезинфекция
Семья и жизнь
Подготовка теплицы к новому сезону: 5 шагов — ремонт, мойка, дезинфекция
Ольга Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Небо российского города заволокло черным дымом из-за атаки БПЛА
Экономист рассказал, как меньше тратить в магазинах
«Орудие преступления»: Вассерман о «черном списке» Украины
В районе Запорожской АЭС вспыхнул пожар
Американист ответил, что будет с украинским конфликтом без участия США
Умерова вызвали в Раду после публикации новых пленок Миндича
Суд вынес приговор бывшему ректору ТПУ по делу о растрате
Ребенок оказался под ударом ВСУ в российском регионе
Врач раскрыл неожиданную причину постоянного недосыпа
ОПЕК предрекли тяжелые времена из-за выхода ОАЭ
Зеленского уличили во лжи после слов об экспорте украинского оружия в ЕС
«Не день вратарей»: Нигматуллин оценил игру Сафонова против «Баварии»
Российского чиновника «застукали» на мошенничестве на 20 млн рублей
Адвокат ответил, по каким причинам могут изъять землю
«Свой путь по жизни»: SHAMAN отказался петь песни Пугачевой
В РЖД сообщили, когда можно будет купить старинный вокзал в Москве
Силуанов сравнил долговую нагрузку стран G7 и развивающихся государств
В Казахстане ликвидировали один из крупнейших теневых криптосервисов СНГ
АвтоВАЗ вложит свыше 530 млн рублей в модернизацию производства
Задержание подростка с амфетамином обернулось катастрофой для наркобаронов
Дальше
Самое популярное
Финал программы «Маска»: кто победил 26 апреля, кого в итоге раскрыли
Общество

Финал программы «Маска»: кто победил 26 апреля, кого в итоге раскрыли

Забудьте о розах и флоксах: этот многолетник цветет все лето и зимует при −40°C без укрытия
Общество

Забудьте о розах и флоксах: этот многолетник цветет все лето и зимует при −40°C без укрытия

Шоу «Титаны. Битва сезонов», 26 апреля: имя победителя, финал и суперфинал
Общество

Шоу «Титаны. Битва сезонов», 26 апреля: имя победителя, финал и суперфинал

