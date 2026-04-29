Пустые лунки при высадке = хороший урожай: почему опытные дачники не кладут удобрения при посадке рассады

Весной рука сама тянется «подкормить» рассаду прямо в лунке: зола, суперфосфат, перегной. Кажется, что так растение быстрее тронется в рост. На практике происходит обратное — и именно поэтому агрономы советуют оставлять лунку пустой, а питание вносить иначе.

Главная причина — чувствительные корни. После пересадки они и так в стрессе, а концентрированные удобрения, даже натуральные, могут дать эффект «ожога». В результате рассада не растёт, а тратит время на восстановление. Вторая проблема — слабая корневая система. Когда питание лежит прямо под корнем, ему нет смысла развиваться вглубь и вширь, и растение остаётся зависимым от полива и условий. Третья ошибка — перекорм: избыток элементов легко приводит к дисбалансу, и вместо урожая можно получить мощную ботву без плодов.

Агрономическая практика давно ушла от «точечного» внесения. Правильный подход — готовить не лунку, а всю грядку. Тогда питание распределяется равномерно, и корни развиваются полноценно.

Рабочая схема простая: за 2–3 недели до высадки по поверхности вносят перегной или компост, добавляют золу и комплексное удобрение по норме, затем всё перекапывают. Почва становится однородной, рыхлой и питательной — без резких «пиков» концентрации.

