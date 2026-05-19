Психолог указал на важность выбора подходящей спортивной активности

При выборе спортивной активности важно учитывать свое состояние, предупредил психолог Эдуард Шамсутдинов. В разговоре с «Радио 1» специалист подчеркнул, что некоторые люди могут столкнуться с выгоранием из-за интенсивных физических нагрузок.

Во время физической активности выделяются эндорфины — гормоны счастья, которые помогают улучшить настроение и снизить уровень тревожности. Но не только они играют роль. Кортизол, гормон стресса, тоже активно участвуют в этом процессе. Если вы постоянно находитесь в состоянии стресса и выбираете интенсивные тренировки, уровень кортизола может оставаться высоким, что в итоге приведет к выгоранию, — пояснил психолог.

