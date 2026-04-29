Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
29 апреля 2026 в 10:26

Подросток вывел родителей из дома, чтобы мошенники украли 8 млн рублей

В Москве мошенники вынудили 15-летнего подростка отдать 8 млн рублей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Столичные полицейские задержали 20-летнего жителя Ханты-Мансийского автономного округа, который выполнял роль курьера у мошенников, похитивших более 8 млн рублей из квартиры 15-летнего подростка, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.

По данным ведомства, аферисты действовали по отработанной схеме запугивания. Юному москвичу позвонили лжесотрудники госорганов и заявили, что от имени его семьи якобы совершаются тяжкие преступления. Под угрозой уголовной ответственности для родственников они убедили напуганного ребенка оставить ключи от квартиры на лестничной клетке, вывести домочадцев из дома и инсценировать проведение «обыска» с декларацией ценностей.

Пока семья отсутствовала, злоумышленник проник в пустующее жилище, вскрыл сейф и похитил наличные. Похищенные средства курьер успел передать сообщникам.

Ранее сотрудники полиции задержали 23-летнего жителя Обнинска, который забрал у 63-летней москвички свыше 7,1 млн рублей под предлогом декларирования денег. Оперативники арестовали подозреваемого в Калужской области.

Самое популярное
Финал программы «Маска»: кто победил 26 апреля, кого в итоге раскрыли
Забудьте о розах и флоксах: этот многолетник цветет все лето и зимует при −40°C без укрытия
Шоу «Титаны. Битва сезонов», 26 апреля: имя победителя, финал и суперфинал
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.