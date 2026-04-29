Подросток вывел родителей из дома, чтобы мошенники украли 8 млн рублей В Москве мошенники вынудили 15-летнего подростка отдать 8 млн рублей

Столичные полицейские задержали 20-летнего жителя Ханты-Мансийского автономного округа, который выполнял роль курьера у мошенников, похитивших более 8 млн рублей из квартиры 15-летнего подростка, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.

По данным ведомства, аферисты действовали по отработанной схеме запугивания. Юному москвичу позвонили лжесотрудники госорганов и заявили, что от имени его семьи якобы совершаются тяжкие преступления. Под угрозой уголовной ответственности для родственников они убедили напуганного ребенка оставить ключи от квартиры на лестничной клетке, вывести домочадцев из дома и инсценировать проведение «обыска» с декларацией ценностей.

Пока семья отсутствовала, злоумышленник проник в пустующее жилище, вскрыл сейф и похитил наличные. Похищенные средства курьер успел передать сообщникам.

Ранее сотрудники полиции задержали 23-летнего жителя Обнинска, который забрал у 63-летней москвички свыше 7,1 млн рублей под предлогом декларирования денег. Оперативники арестовали подозреваемого в Калужской области.