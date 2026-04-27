27 апреля 2026 в 10:47

Московского курьера-мошенника поймали с 7 млн рублей

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Сотрудники полиции задержали 23-летнего жителя Обнинска, который забрал у 63-летней москвички свыше 7,1 млн рублей под предлогом декларирования денег, сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России. Оперативники арестовали подозреваемого в Калужской области, передает ТАСС.

Введенная в заблуждение потерпевшая собрала все свои накопления, в том числе в иностранной валюте, и передала их прибывшему курьеру. Сумма ущерба составила более 7,1 млн рублей, — говорится в сообщении.

По данным полиции, неизвестные позвонили женщине под предлогом замены домофона и попросили назвать код из СМС. Затем ей стали звонить якобы от государственных служащих и убедили передать наличные курьеру. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

Ранее мошенники украли более 300 тыс. рублей с банковских карт женщины, убедив помочь им в этом ее восьмилетнего ребенка. Злоумышленники использовали схему с фиктивным «выигрышем» в мессенджере, а после транзакций приказали ребенку стереть историю диалогов, чтобы ликвидировать улики.

Москва
мошенники
МВД
задержания
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Системная милитаризация»: в Совбезе раскрыли главную угрозу НАТО
Дроны ВСУ начали «охоту» за людьми в городе — спутнике ЗАЭС
В ГД ответили, кто играет важную роль в предотвращении оскорблений учителей
Магнитные бури сегодня, 27 апреля: что завтра, слабость, головокружение
В Минобороны рассказали о сроках контракта в войсках беспилотных систем
В Совбезе предупредили об опасных последствиях неоколониализма Запада
В Совбезе раскрыли роль Прибалтики и Польши в атаках украинских дронов
В ЕС предупредили о риске наказания властей избирателями
В Москве состоится премьера спектакля «Дневник Писателя»
Африканский корпус и войска Мали покинули город Кидаль
Завершено расследование дела о громком убийстве экс-мэра российского города
Стало известно, как снижение ставки ЦБ отразится на банковских вкладах
Агроном дал советы, как вырастить подснежник в домашних условиях
Путин заявил об открытости России к диалогу с конструктивными силами
«Фактически демонтирована»: Совбез России о системе безопасности в мире
Жителям Иркутска рассказали, кто должен устанавливать пандусы в подъездах
Мешал шум стройки: мужчина зарезал художницу в офисе
Обуреваемый ревностью юноша зарезал бывшего парня своей девушки
Школьники превратили учителя в педофила
Наступление ВС РФ на Харьков 27 апреля: полсотни трупов, бойня у Волчанска
Дальше
Финал программы «Маска»: кто победил 26 апреля, кого в итоге раскрыли
«СВО закончится в Лондоне»: озвучено последнее пророчество Жириновского
Бастрыкин потребовал доклад о происшествии с ребенком в отеле Москвы
