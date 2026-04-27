Московского курьера-мошенника поймали с 7 млн рублей

Сотрудники полиции задержали 23-летнего жителя Обнинска, который забрал у 63-летней москвички свыше 7,1 млн рублей под предлогом декларирования денег, сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России. Оперативники арестовали подозреваемого в Калужской области, передает ТАСС.

Введенная в заблуждение потерпевшая собрала все свои накопления, в том числе в иностранной валюте, и передала их прибывшему курьеру. Сумма ущерба составила более 7,1 млн рублей, — говорится в сообщении.

По данным полиции, неизвестные позвонили женщине под предлогом замены домофона и попросили назвать код из СМС. Затем ей стали звонить якобы от государственных служащих и убедили передать наличные курьеру. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

Ранее мошенники украли более 300 тыс. рублей с банковских карт женщины, убедив помочь им в этом ее восьмилетнего ребенка. Злоумышленники использовали схему с фиктивным «выигрышем» в мессенджере, а после транзакций приказали ребенку стереть историю диалогов, чтобы ликвидировать улики.