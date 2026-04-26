26 апреля 2026 в 12:37

Мошенники убедили ребенка «украсть» у матери крупную сумму денег

МВД: мошенники убедили ребенка перевести со счетов матери 300 тыс. рублей

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Мошенники украли свыше 300 тыс. рублей с банковских карт женщины, убедив помочь в этом ее восьмилетнего ребенка, сообщили в МВД. Злоумышленники использовали схему с фиктивным «выигрышем» в популярном мессенджере. Под видом вручения подарка преступники вступили в диалог с несовершеннолетним, выманили персональные сведения и начали контролировать его поведение.

В процессе применялись поддельные квитанции, фальшивые оповещения от финансовых организаций, а также угрозы крупными денежными взысканиями и визитом сотрудников полиции. Ребенок взял мобильное устройство матери и сделал несколько переводов на неизвестные реквизиты. Сразу после транзакций преступники постарались ликвидировать доказательства своей активности. Они приказали ребенку стереть историю диалогов.

Ранее сообщалось, что к апрелю 2026 года частота мошеннических действий, связанных с пенсионными начислениями, проверками от СФР и ПФР, а также перерасчетами пособий, увеличилась на 32%. В частности, значительно чаще стали фиксироваться сценарии, которые касаются индексации социальных выплат и пенсий: их доля достигла 38% по сравнению с показателем в 24% за аналогичный период прошлого года.

До этого в МВД заявляли, что гражданам, которые подверглись СМС-атаке, нужно сохранять спокойствие, а также отказаться от ответов на подозрительные вызовы и переходов по сомнительным гиперссылкам. В ведомстве пояснили, что СМС-бомбинг представляет собой организованную кибератаку.

Россия
мошенники
аферисты
дети
